Masterchef neden yok? Masterchef bu akşam yok mu? Masterrchef yerine Tuzak dizisi mi yayınlanacak?

Masterchef neden yok? Her akşam yayınlanan Masterchef, büyük ilgi ile takip ediliyor. Fakat çarşamba günü TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Peki Masterchef bu akşam yok mu? Masterrchef yerine Tuzak dizisi mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Masterchef neden yok? Her akşam yayınlanan Masterchef, büyük ilgi ile takip ediliyor. Fakat çarşamba günü TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Peki Masterchef bu akşam yok mu? Masterrchef yerine Tuzak dizisi mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Masterchef neden yok?

Haftanın her günü izleyicisi ile buluşan Masterchef Türkiye yarışması 19 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Masterchef yerine çarşamba akşamları saat 20:00'da yeni dizi Tuzak izleyicisinin karşısına çıkacak. Dolayısıyla Masterchef bundan sonra çarşamba akşamları yayınlanmayacak

Masterchef bu akşam yok mu?

Masterchef artık Tuzak dizisinin yayınlanması nedeniyle Çarşamba akşamları yayınlanmayacak.

Masterchef Çarşamba günü yayınlanacak mı?

Tuzak dizisi çarşamba akşamları saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacağı için Masterchef yarışması çarşamba günü yayınlanmayacak.