The Sinner 5. sezon ne zaman? The Sinner bitti mi? The Sinner 5. sezon olacak mı? The Sinner yeni sezon ne zaman? Netflix ekranlarında uzun yıllar devam eden polisiye, macera dizisi The Sinner'ın 4. sezonu ile 13 Ekim'de platformdaki yerini aldı. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan dizi ilk olarak 2017 yılında yayınlanmıştı. Dizinin 4. sezon finali ile 5. sezon ne zaman çıkacak sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak The Sinner sevenlere kötü haber geldi.

The Sinner 5. sezon ne zaman?

2017'den beri Amerika'da kablolu yayında yayınlanan The Sinner dizisi dördüncü sezonu ile 13 Ekim'de yayın hayatına yeniden merahaba dedi. Gelen bilgilere göre The Sinner 5. sezon çıkmayacak. Dizi uzun süren yayın hayatına 4. sezon ile final yapacak.

The Sinner bitti mi?

The Sinner uzun süren yayın hayatına 4. sezon ile nokta koyuyor. The Sinner 5. sezon çıkmayacak. Dizi 4. sezon ile final yapacak.

The Sinner 4. sezon özeti

Dördüncü sezonda, bir yıl önceki bir vakanın travmasının etkisinde kalan ve şimdi emekli olan Harry Ambrose (Bill Pullman), sevgilisi Sonya (Jessica Hecht) ile iyileşme amaçlı bir kaçamak için kuzey Maine'deki Hanover Adası'na gider. Önde gelen bir ada ailesinin kızının karıştığı beklenmedik bir trajedi meydana geldiğinde, Ambrose soruşturmaya yardım etmesi için işe alınır, ancak, bu dava Ambrose'un hayatını alt üst edecek bir paranoya gizemine sahiptir.

The Sinner hakkında

The Sinner, Derek Simonds tarafından USA Network için geliştirilen bir Amerikan polis prosedürü antolojisi televizyon dizisidir. Adını, Petra Hammesfahr'ın ilk sezonun temelini oluşturan 1999 romanından almıştır. Bill Pullman, olası olmayan suçlular tarafından işlenen suçları araştıran ve motivasyonlarını ortaya çıkarmaya çalışan bir polis dedektifi olarak rol alıyor. Her sezonda sadece Pullman görünürken, oyuncu kadrosunun geri kalanı çoğunlukla her sezonun hikayesi için değişir.

Başlangıçta sekiz bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan The Sinner, eleştirmenlerin beğenisini topladı ve yüksek reyting aldı. Şovun başarısı, USA Network'ün onu 2 Ağustos 2017'den 1 Aralık 2021'e kadar dört sezon boyunca yayınlanan bir antoloji dizisine dönüştürmesine yol açtı.

Günahkar'ın ilk sezonu, Jessica Biel için En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi ve En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi veya Televizyon Filmi dalında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Biel ayrıca Sınırlı Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. .