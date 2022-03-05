The Batman konusu nedir? 2022 The Batman vizyona girdi mi? I The Batman filmi oyuncu kadrosu nedir?

Milyonca Batman hayranının merakla beklediği The Batman filmi sinemalarda sevenleri ile buluşmaya başladı. Robert Pattinson'ın oynadığı filmde Cat Woman karakterine Zoe Kravitz hayat veriyor. Peki The Batman konusu nedir? 2022 Batman oyuncuları kimlerdir? The Batman filmine ait tüm detaylar haberimizde...

Milyonca Batman hayranının merakla beklediği The Batman filmi sinemalarda sevenleri ile buluşmaya başladı. Robert Pattinson'ın oynadığı filmde Cat Woman karakterine Zoe Kravitz hayat veriyor. Peki The Batman konusu nedir? 2022 Batman oyuncuları kimlerdir? The Batman filmine ait tüm detaylar haberimizde...

THE BATMAN FİLMİ KONUSU NEDİR

Film Riddler adında bir suçlu ile Batman arasında geçen aksiyon ve mücadeleyi konu alıyor. Batman olarak iki yıl boyunca Gotham City'de olmak Bruce Wayne'yi şehrin karanlık taraflarına sürükledi. Gizemli bir seri katil olan Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler'in peşine düşer. İpuçlarınını takip eden Batman'in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağlamak ve Gotham Şehri'ni eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

THE BATMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Robert Pattinson filmin ana karakteri Bruce Wayne'i yani Batman'i canlandırıyor. Ekibin geri kalanını ise, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell oluşturuyor.

THE BATMAN VİZYONA GİRDİ Mİ?

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman filmi 4 Mart Cuma günü vizyona girdi.

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