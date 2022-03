The Batman konusu nedir? 2022 The Batman vizyona girdi mi? I The Batman filmi oyuncu kadrosu nedir?

Milyonca Batman hayranının merakla beklediği The Batman filmi sinemalarda sevenleri ile buluşmaya başladı. Robert Pattinson'ın oynadığı filmde Cat Woman karakterine Zoe Kravitz hayat veriyor. Peki The Batman konusu nedir? 2022 Batman oyuncuları kimlerdir? The Batman filmine ait tüm detaylar haberimizde...