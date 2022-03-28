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Teşkilat 40. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat Mete başkan öldü mü?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 40. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat Mete başkan öldü mü?

Teşkilat 40. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat Mete başkan öldü mü?

Teşkilat 40. bölüm tek parça izle | TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sosyal medya hashtagi 'ElvedaBaşkanım' olan dizide 'Teşkilat Mete başkan öldü mü?' sorusu merak uyandırdı. Peki ama Teşkilat'ın 40. bölümünde neler oldu? İşte Teşkilat son bölüm özeti ve linki...

1 Saat Önce
2022-03-28 11:17:44
Teşkilat 40. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat Mete başkan öldü mü?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sosyal medya hashtagi "ElvedaBaşkanım" olan dizide "Teşkilat Mete başkan öldü mü?" sorusu merak uyandırdı. Peki ama Teşkilat'ın 40. bölümünde neler oldu? İşte Teşkilat son bölüm özeti ve linki...

Teşkilat 40. bölüm tek parça izle

Sevilen dizi Teşkilat'ın yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Hüzünlü biten yeni bölümü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 40. BÖLÜM LİNKİ...

Teşkilat 40. bölüm özeti

Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam!

Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Teşkilat Mete başkan öldü mü?

Mesut Akusta'nın hayat verdiği Mete Başkan karakteri 39. bölümde Yıldırım tarafından vuruldu. Hastanede tedaviye alınan başkan yaşamını yitirdi. .

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