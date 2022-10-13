Cici filmi konusu ne? Cici 2. filmi çıkacak mı? Cici filmi neyi anlatıyor? Cici ne zaman yayınlanacak? İkinci fragmanı yayınlanan ve çok ilgi gören Cici filminin yönetmenliğini Berkun Oya yaptı. Daha önce 'Bir Başkadır' projesiyle dikkat çeken Oya, filmin her sahnesiyle adeta gözlerimizi sanata doyuruyor. Peki ama film ne zaman gösterime girecek ve nereden izlenecek? İşte detaylar...

Cici filmi konusu ne? Cici 2. filmi çıkacak mı? Cici filmi neyi anlatıyor? Cici ne zaman yayınlanacak? İkinci fragmanı yayınlanan ve çok ilgi gören Cici filminin yönetmenliğini Berkun Oya yaptı. Daha önce 'Bir Başkadır' projesiyle dikkat çeken Oya, filmin her sahnesiyle adeta gözlerimizi sanata doyuruyor. Peki ama film ne zaman gösterime girecek ve nereden izlenecek? İşte detaylar...

Cici filmi konusu ne?

Netflix için yapılan Cici'nin tanıtım videolarında konusu;

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

Cici 2. filmi çıkacak mı?

Filmin ilki gösterime girmeden ikincisi için araştırmalara başlandı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği film Cici'nin ikincisinin çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor.

İlk filmin vizyona girmesinden sonra, bu sorulara yanıt verileceği düşünülüyor.

Cici filmi neyi anlatıyor?

"Bir Başkadır" dizisiyle popülerite kazanan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yeni filmi "Cici" filminin tanıtımı yapıldı. Film, acı kaybının ardından köyünü bırakıp kente göçen ailenin onlarca yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor. Filmde; Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi usta oyuncular yer alıyor.

Cici ne zaman yayınlanacak?

Beklenen film Cici, Netflix'te 27 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak.

Cici filminin türü

Fragmanları yayınlanan Cici; Türk Yapımları, Dramalar, Duygusal kategorilerinde tanıtıldı.

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