Star Wars: Andor 4. bölüm ne zaman? Yıldız Savaşları: Andor 4. bölüm çıktı mı? Star Wars: Andor 4. yayın tarihi ne zaman? Yıldız Savaşları tutkunlarının merakla beklediği Star Wars: Andor dizisi 21 Eylül'de Disney+'ta izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin ilk 3 bölümü 21 Eylül'de yayınlandı ve 4. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Star Wars: Andor 4. bölüm ne zaman çıkacak sorusu 3 bölümü izleyen dizi tutkunları tarafından soruluyor. İşte Star Wars: Andor bölümleri ve yayınlanma tarihleri...

ABD merkezli online dizi ve film platformu Disney+ yeni yapımlarını izleyicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Son zamanlarda ülkemizde de abone sayısını hızla artıran Disney+ uzun zamandır beklenen Star Wars: Andor dizininin ilk bölümlerini 21 Eylül'de yayınladı. Yıldız Savaşları tutkunlarının özellikle büyük ilgi gösterdiği Star Wars: Andor dizisi kısa süre içinde platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. 21 Eylül'de ilk 3 bölümü yayınlanan Star Wars: Andor dizisinin 4. bölümü ise merakla bekleniyor. Peki Star Wars: Andor 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star Wars: Andor 4. bölüm ne zaman?

Yıldız Savaşları tutkunlarının uzun zamandır beklediği Star Wars: Andor nihayet 21 Eylül'de Disney Plus platformunda yerini aldı. Dizi haftalık olarak yayınlanıyor ancak ilk 3 bölüm bir anda izleyiciye sunuldu. Star Wars: Andor dizisinde heyecanın dozu artarken 4. bölümün ne zaman başlayacağı da dizi severler tarafından soruluyor. Star Wars: Andor 4. bölüm 28 Eylül'de platformdaki yerini alacak. Star Wars: Andor dizisi Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı seçeneği ile izlenebilir.

Yıldız Savaşları: Andor 4. bölüm çıktı mı?

Yıldız Savaşları: Andor 4. bölüm henüz yayınlanmadı. Yıldız Savaşları serüveninde yeni bir pencere açan Star Wars: Andor dizisinin 4. bölümü 28 Eylül'de yayınlanacak. Dizi her çarşamba günü yeni bölümü ile Disney Plus'ta yerini alacak.

Star Wars: Andor yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Star Wars: Andor 1. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 2. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 3. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 4. Bölüm: 28 Eylül

Star Wars: Andor 5. Bölüm: 5 Ekim

Star Wars: Andor 6. Bölüm: 12 Ekim

Star Wars: Andor 7. Bölüm: 19 Ekim

Star Wars: Andor 8. Bölüm: 26 Ekim

Star Wars: Andor 9. Bölüm: 2 Kasım

Star Wars: Andor 10. Bölüm: 9 Kasım

Star Wars: Andor 11. Bölüm: 16 Kasım

Star Wars: Andor 12. Bölüm: 23 Kasım

Star Wars: Andor hakkında

Rogue One (2016) olaylarından beş yıl öncesini anlatan dizi devrimci olan ve sonunda İsyana katılan bir hırsız olan Cassian Andor'un yaşantısına odaklanır.

Star Wars: Andor, Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından oluşturulan bir Amerikan televizyon dizisidir. Star Wars spin-off filmi Rogue One'ın (2016) bir prequel olan dizi, filmin olaylarına giden beş yıl boyunca hırsıza dönüşen Asi casus Cassian Andor'u takip ediyor.

Andor'un ilk sezonu, on iki bölümden ilk üçü ile 21 Eylül 2022'de Disney+'da gösterime girdi. Bölümlerin geri kalanı 23 Kasım'a kadar haftalık olarak yayınlanacak. Diziyi sonlandıracak ve Rogue One olaylarına yol açacak on iki bölümlük ikinci bir sezon geliştiriliyor.

NOT: Star Wars: Andor dizisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum alanına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.