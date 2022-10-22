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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle | Sıcak Kafa nereden izlenir? Sıcak Kafa yönetmeni kim?

Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle | Sıcak Kafa nereden izlenir? Sıcak Kafa yönetmeni kim?

Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle | Bilim kurgu kategorisinde dikkat çeken Sıcak Kafa'nın ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki ama Sıcak Kafa nereden izlenir? Sıcak Kafa yönetmeni kim, senaryosunu kim yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

44 Dakika Önce
2022-10-22 10:08:10
Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle | Sıcak Kafa nereden izlenir? Sıcak Kafa yönetmeni kim?

Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle | Bilim kurgu kategorisinde dikkat çeken Sıcak Kafa'nın ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki ama Sıcak Kafa nereden izlenir? Sıcak Kafa yönetmeni kim, senaryosunu kim yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

Sıcak Kafa 1.sezon 1.bölüm izle

Netflix projesi olan Sıcak Kafa dizisinin 1. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sıcak Kafa dizisinin konusu

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

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Sıcak Kafa nereden izlenir?

Başrollerinde Osman Sonant, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Sıcak Kafa dizisi Netflix platformu üzerinden izleniyor.

Sıcak Kafa yönetmeni kim?

Tims&B Productions imzalı Sıcak Kafa dizisinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay oturuyor. Dizinin senaristliğini de Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker üstleniyor.

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