Sıcak Kafa uyarlama mı? Sıcak Kafa oyuncuları kimler? Sıcak Kafa konusu | Sıcak Kafa nerede çekildi?

Sıcak Kafa uyarlama mı? Sıcak Kafa oyuncuları kimler? Sıcak Kafa konusu ve türüyle ülkemizde yapılan nadir eserlerden biri olduğu için çokça dikkat çekti. Peki ama Sıcak Kafa neyi anlatıyor? Bilim Kurgu türündeki Sıcak Kafa'nın yönetmen ve senaristi kim? İşte detaylar...

Sıcak Kafa uyarlama mı? Sıcak Kafa oyuncuları kimler? Sıcak Kafa konusu ve türüyle ülkemizde yapılan nadir eserlerden biri olduğu için çokça dikkat çekti. Peki ama Sıcak Kafa neyi anlatıyor? Bilim Kurgu türündeki Sıcak Kafa'nın yönetmen ve senaristi kim? İşte detaylar...

Sıcak Kafa uyarlama mı?

Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Sıcak Kafa dizisi; yazar Afşin Kum'un Sıcak Kafa adlı kitabından uyarlandı.

Sıcak Kafa yönetmen ve senaristi

Sıcak Kafa, Tims&B Productions imzalı Türk orijinal internet dizisidir. İlk bölümü 2 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay oturuyor. Dizinin senaryosunu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker yazıyor.

Sıcak Kafa konusu

Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın konusu; İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

Sıcak Kafa nerede çekildi?

Dizinin çekimleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı takdirde sitemizden çekim alanlarını ve şehrini öğrenebilirsiniz.