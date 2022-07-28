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Seversin 9.bölüm full izle | Kanal D Seversin dizisi yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Seversin 9.bölüm full izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Asya'ya güzel bir reklam teklifi gelir ve Tolga'nın hayalleri suya düşer. İşte devamı ve detaylar için Seversin dizisi yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

13 Dakika Önce
2022-07-28 09:52:50
Seversin 9.bölüm full izle | Kanal D Seversin dizisi yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Asya'ya güzel bir reklam teklifi gelir ve Tolga'nın hayalleri suya düşer. İşte devamı ve detaylar için Seversin dizisi yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

Seversin 9.bölüm full izle

Seversin dizisinin 9. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Asya'ya büyük bir şirketten güzel bir reklam teklifi gelir. Tolga reklamdaki partner rolünün kendine geleceğini umarken Asya'nın partneri Onur Yekta olur. Onur Yekta, Tolga'nın eski oyuncu bir arkadaşıdır. Geçmişte yaşanmış bir olaydan dolayı Tolga ve Onur birbirlerine düşmandır.

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