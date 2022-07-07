Seversin 6. bölüm full izle | Kanal D Seversin dizisi tek parça 6. bölüm izle

Seversin 6. bölüm full izle | İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri hız kesmeden son bölüm linkini araştırmaya başladı. Peki son bölümde neler oldu? Kanal D Seversin dizisi tek parça 6. bölüm izle...

İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri hız kesmeden son bölüm linkini araştırmaya başladı. Peki son bölümde neler oldu? Kanal D Seversin dizisi tek parça 6. bölüm izle

Seversin 6. bölüm full izle

Seversin dizisinin son bölümü olan 6.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.