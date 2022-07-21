Seversin dizisinin 8. bölümünü full izle | Kanal D Seversin son bölüm tek parça izle

Seversin dizisinin 8. bölümünü full izle | Yaz dizisi Seversin'in yeni bölümü bir hayli heyecanlı geçti. Merakla takip edilen dizinin son bölümünde Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar ve bekleyiş başlar. İşte Kanal D Seversin son bölüm tek parça linki ve detaylar...

Yaz dizisi Seversin'in yeni bölümü bir hayli heyecanlı geçti. Merakla takip edilen dizinin son bölümünde Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar ve bekleyiş başlar. İşte Kanal D Seversin son bölüm tek parça linki ve detaylar...

Seversin dizisinin 8. bölümünü full izle

Seversin dizisinin 8. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Seversin dizisinin Tuna'sı Burak Yörük'ün oynadığı diziler

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. 1.92 boyundaki genç oyuncu, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür.