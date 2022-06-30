Seversin 4. bölüm full izle | Kanal D Seversin dizisi 4. bölüm tek parça izle

Seversin 4. bölüm full izle | İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kanal D Seversin dizisi 4. bölüm tek parça izle...

İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kanal D Seversin dizisi 4. bölüm tek parça izle...

Seversin 4. bölüm full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin 4.bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Asya, Selçuk'un karısının açıklamaları ve Ferdi'nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya'yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Seversin dizisi yönetmeni kim?

Kanal D'de yayınlanan Seversin dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapıyor. Dizinin senaryosunu da Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazıyor.