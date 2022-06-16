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Seversin 3.bölüm izle Kanal D | Seversin dizisinin 3. bölümü tek parça full izle

Seversin 3.bölüm izle Kanal D | Yaz dizisi olarak çıkan ve şimdiden çok sevilen Seversin'in son bölümü, izleyicisini güldürdü. Peki yeni bölümde neler oldu? Seversin dizisinin 3. bölümü tek parça full izle...

3 Saat Önce
2022-06-16 09:41:47
Seversin 3.bölüm izle Kanal D | Seversin dizisinin 3. bölümü tek parça full izle

Yaz dizisi olarak çıkan ve şimdiden çok sevilen Seversin'in son bölümü, izleyicisini güldürdü. Peki yeni bölümde neler oldu? Seversin dizisinin 3. bölümü tek parça full izle...

Seversin 3.bölüm izle Kanal D

Seversin 3. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri'ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya'ya duyurmadan Tolga'ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.

Seversin senaristi kim?

Seversin dizisi Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yaz dizisi. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazıyor.

Seversin 2.bölüm izle | Kanal D Seversin dizisi son bölüm tek parça full HD izle
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