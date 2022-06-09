Seversin 2.bölüm izle | Kanal D Seversin dizisi son bölüm tek parça full HD izle

Seversin 2.bölüm izle | İlk bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi elde eden Seversin dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin senaristleri ve yönetmenleri de merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar ve Seversin dizisi 2.bölüm linki...

İlk bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi elde eden Seversin dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin senaristleri ve yönetmenleri de merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar ve Seversin dizisi 2.bölüm linki...

Seversin 2.bölüm izle

Seversin dizisinin 2. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Şerife de kızlarının arkasında duracaktır. Kadir, Asya'nın bu kararına çok bozulsa da elinden bir şey gelmez.

Asya bütün pürüzleri atlatarak oyunculuğa başlar ama onu bekleyen asıl tehlike Tolga Tuna'dır. Tolga, Asya'nın başarılı olamayacağına inandığından onu bu işten bir an evvel uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.

Devamı ve daha fazlası Seversin dizisinin 2.bölümünde...

Seversin dizisi senaristi ve yönetmeni kim?

Seversin dizisi Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yaz dizisi. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazıyor.

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün bulunduğu dizinin romantik komedi türünde Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. .