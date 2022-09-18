Senden Daha Güzel final bölümü izle (14.bölüm) | Senden Daha Güzel 14.bölüm tek parça izle

Senden Daha Güzel final bölümü izle (14.bölüm) | Fox Tv'de cumartesi günleri yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri duruma isyan etti. Peki ama son bölüm nereden izlenir, son bölümde neler yaşandı? Senden Daha Güzel 14.bölüm tek parça izle!

Fox Tv'de cumartesi günleri yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri duruma isyan etti. Peki ama son bölüm nereden izlenir, son bölümde neler yaşandı? Senden Daha Güzel 14.bölüm tek parça izle!

Senden Daha Güzel final bölümü izle

Final bölümü olan Senden Daha Güzel dizisinin 14.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Senden Daha güzel final yorumları

- Diziyi hemen bitirelim diye her şeyi yapmışlar resman. Efsunun babası annesi ya da ne bileyim Emirin annesi babası sonra Efsunun çiftliği olan arkadaşı hic kimse yoktu. Final yapacaz diye gelişigüzel özensiz bir şey yapmışsınız resmen. Bitmemeliydi bence daha bölüm cekilebilirdi canınız isteseydi.

- Zaten hep güzel diziler final daha 20 bölüm bile olmadan bitti aceleye gerek yoktu.

- Bu sahnelerde kendimi tutamadan ağladım.. Bitmiş olması çok üzüyor.