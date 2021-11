Sadakatsiz 40. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı tek parça donmadan izle | 24 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz'in 40. bölümü yine izleyicileri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünü televizyondan izleyemeyen ve tekrarını izlemek isteyenler internette dizinin tekrar bölümlerini araştırmaya başladı bile. Sadakatsiz 40. bölüm tek parça donmadan izlemek mümkün. İşte Sadakatsiz 40. bölüm izleme linki...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her akşam olduğu gibi 40. bölümde de izleyenleri ekran başına kilitledi. Asya ile Aras'ın arasının açıldığını sanan izleyiciler dizinin sonunda büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Sürpriz sonla biten Sadakatsiz 40. bölümü televizyondan izleyemenler internette Sadakatsiz 40. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz son bölüm tekrarı tek parça donmadan izleme linki...

SADAKATSİZ 40. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba yayınlanan 40. yeni bölümde Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor!

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

SADKATSİZ 39. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 17 Kasım Çarşamba yayınlanan 39. yeni bölümde Aras'ın evli olduğunu ve her şeyi hatırladığını öğrenen Asya, yeni bir plan için harekete geçiyor!

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin orijinali BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisidir. Sadakatsiz dizisi Doctor Foster'dan uyarlanılmıştır. Ayrıca dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi de The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

24 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

9 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

10 ATV ANA HABER ATV

