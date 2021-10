Sadakatsiz 33. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz yeni bölüm donmadan, takılmadan full izle

Kana D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 33. bölümü il yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Sezon finalinden sonra uzun süre verdiği arayı geçtiğimiz hafta bitiren dizi yine heyecanlı gelişmelere sahne oldu. Dizinin 33. bölümünü televizyon ekranından izlemeyi kaçıranlar internette Sadakatsiz 33. bölüm tek parça HD izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz 33. bölüm tek parça yeni bölüm donmadan, takılmadan full izle bağlantısı...

Kana D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 33. bölümü il yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Sezon finalinden sonra uzun süre verdiği arayı geçtiğimiz hafta bitiren dizi yine heyecanlı gelişmelere sahne oldu. Dizinin 33. bölümünü televizyon ekranından izlemeyi kaçıranlar internette Sadakatsiz 33. bölüm tek parça HD izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz 33. bölüm tek parça yeni bölüm donmadan, takılmadan full izle bağlantısı...

Kanal D'nin reytinglerde üst sıralarda yer alan ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz uzun süren sezon finaline 29 Eylül Çarşamba akşamı son vermişti. 6 Ekim Çarşamba günü de dizinini yeni bölümü ekranlara gekldi. Sadakatsizi 33. bölümü yine milyonlarca kişi ekran başından izled. Sadakatsiz 33. bölümde Asya, Volkan ve Derin'in hayatları bir kez daha büyük bir değişikliğe uğruyacak gibi görünüyor. İstanbul'a yerleşen Asya yeni bir kararlar yeniden Tekirdağ'a yerleşme kaarı alıyor ve bu karar Derin'in hiç hoşuna gitmiyor. Volkan ise Tekirdağ'dan taşınma planı yaparken Asya'nın geri dönmesiyle planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Sadakatsiz 33. bölümü ekran başında izleyemeyen dizi hayranları Sadahatsiz 33. bölüm tek parça izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Aşağıda Sadakatsiz yeni bölüm donmadan, takılmadan full izle bağlantısına tıklayarak dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

Sadakatsiz son bölüm özeti (33. bölüm)

Sadakatsiz'in 33. bölümü 6 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Dizide ana karakterlerin hayatlarının baştan aşağı yeniden değişeceğinin sinyalleri verilmeye başlandı. Asya trafik kazası yapan Aras'ı kurtarmasıyla onunla ilgili yeni gerçekleri öğreniyor. Asya aslında Aras'ın onlara çarpmamak için kaza yaptığını öğreniyor. Hafızasını kaybeden Aras'a yardım eden Asya'nın Aras ile yakınlaşması dizide yeni bir sayfanın açılacağının göstergesi. Yeniden Tekirdağ'a yerleşme kararı alan Asya'nın bu hamlesi Volkan'ın evini satma planlarını da ertelemesine neden oldu. Derin ise Asya'nın Tekirdağ'a yerleştiğini öğrenince bir kez daha Asya ile yüzleşiyor.

Sadakatsiz konusu

Sadakatsiz dizisinin konusu adından da anlaşılacağı üzere sadakatsiz bir eşin attığı yanlış adımların mutlu bir aileyi nasıl dağıttığını anlatıyor. Dizide Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) mutlu şekilde yaşarken Volkan'ın karısını Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) alddattığının ortaya çıkması ile başlayan süreç ailenin dağılması ile sonlanıyor. Asya evliliğini kurtarmak için çok çabalasa da kocası Volkan'ın yalanlarından bıkarak boşanma kararı alır. Tekirdağ'da yaşam süren Asya ve Ali dizinini yeni sezonunda İstanbul'a yerleşme kararı alır. Ancak İstanbul'da mutlu olmayan aile yeniden Tekirdağ'a döner.

Sadakatsiz ne zaman hangi gün yayınlanıyor?

Yayınlandığı her akşam milyonlarca kişi tarafından izlenen Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanıyor.

Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır?

Sadakatsiz dizisi bir uyarlama dizidir. Dizinin bire bir aynı versiyonları daha önce de çekildi. Dizinin orijinali BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisidir. Ayrıca dizinini Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

