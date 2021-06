Sadakatsiz 31. bölüm full izle | Sadakatsiz sezon finali tek parça HD izle

Sadakatsiz 31. bölüm full izle | Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz 31 bölüm ile sezon finali yaptı. Dizi sezon finalinde izleyenleri bir kez daha ekran başına bağladı. Asya ve Derin'in ölüp ölmediği yeni sezonda netlik kazanacakken diziyi izleyemeyenler internetten Sadakatsiz 31. bölüm izleme seçeneğini araştırmaya başladı. Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali tek parça donmadan, takılmadan izle seçeneğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Reytinglerde üst sıralarda yer alan Kanal D'nin dizisi Sadakatsiz 31. bölüm ile yine milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 31. bölümde Asya, Derin'in içinde bulunduğu kaçınılmaz sonu grüyor ve ona yardım etmek istiyor. Ancak Asya'nın bu isteği işleri hiç de tahmin edilemez bir noktaya götürdü. Sadakatsiz sezon finalini televizyondan izleyemeyen binlerce kişi internetten Sadakatsiz 31. bölüm full izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz sezon finali 31. bölüm tek parça izle seçeneği...

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM FULL İZLE (SEZON FİNALİ)

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finalinde Derin ile Volkan'ın tanışma hikayeleri anlatılıyor. Volkan'ın Derin ile tanışma süreci ve karısı Asya'yı aldatırken neler yaşadığı gözler önüne seriliyor. Dizinin 31. bölümünde Derin'in aslında Volkan tarafından kandırılmış genç ve saf bir kız olduğu izlenimi veriliyor. Asya Derin'in çaresizliğini görüyor ve ona yardım etmek istiyor. Ancak bu istek Asya ile Derin'in kaçınılmaz sonunu hazırlıyor.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Milyonları ekran başına bağlayan Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 30. bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. 19 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz 30. bölüm Asya ile Derin arasında yaşanan yeni bir savaşın başlangıcı oldu. Asya'nın babasının geçmişine ait bir kadının ortaya çıkması ile Doktor Asya'nın hayatı nasıl şekillenecek? Derin Asya'nın geçmişine dair sırlar taşıyan gizemli misafirin peşini gizli gizli takip eder ve Asya'ya karşı kullanmak için önemli bilgiler edinir. Ancak Derin yine kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Derin'in hamile yalanı yüzüne bir tokat gibi vurlulacak. Sadakatsiz 30. bölüm sürpriz bir şekilde biterken 31. bölüm de şimdiden beklenmeye başladı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonda 32. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz dizisini izlemek isteyenler Sadakatsiz konusu nedir diye araştımaya başlıyor. Sadakatisiz dizisinde başrol olarak Doktor Asya karakterinde Cansu Dere ve kocası Volkan karakterinde Caner Cindoruk ve Derin Güçlü karakterinde Melis Sezen yer alamkatadır. Doktor Asya ve kocası Volkan ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ DİZİSİ ORİJİNALİ NEDİR?

Sadakatsiz dizi içerik olarak Türk ürünü değildir. Dizi BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştı. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir. Dizinin 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

SADAKATSİZ 2 HAZİRAN 2021 RETYİNG SONUÇLARI

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. Sadakatsiz 2 Haziran 31. bölümü reytinglerde Total'de 2. sırada yer alırken AB'de ise 1. sırada yer aldı. İşte 2 Haziran reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

