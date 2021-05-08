DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
Erzurumspor teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor
Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi
Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?
İsrailli milletvekili: Filistinlilere müdahalede gerçek mermi kullanılmalı
Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!
Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?
Minimum enerji maksimum tasarruf
İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

BURSA

20:13

04:06
20:13
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:58

03:52
19:58
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:40

03:37
19:40
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
19:24
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:09

03:20
19:09
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

ANKARA

19:58

03:52
SAHUR
19:58
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
SAHUR
19:24
İFTAR

Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı?

Başrollerinde Jason Bateman, Laura Linney ve Julia Garner'ın rol aldığı Netflix'in orijinal dizisi Ozark'ın 4. sezon yayın tarihine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümü beklenmeyen bir şekilde bitti ve dördüncü sezon merakla beklenmeye başladı. Dizi hayranları Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı? gibi soruları sıkça soruyor. Ozark yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Ozark 4. sezon 1. kısım çıkış tarihinin gecikmesinin korona virüs salgınından kaynaklandığı da gelen bilgiler arasında. İşte Ozark'ın yeni sezonuna dair detaylar...

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.05.2021 16:15:57
Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı?

Başrollerinde Jason Bateman, Laura Linney ve Julia Garner'ın rol aldığı Netflix'in orijinal dizisi Ozark'ın 4. sezon yayın tarihine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümü beklenmeyen bir şekilde bitti ve dördüncü sezon merakla beklenmeye başladı. Dizi hayranları Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı? gibi soruları sıkça soruyor. Ozark yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Ozark 4. sezon 1. kısım çıkış tarihinin gecikmesinin korona virüs salgınından kaynaklandığı da gelen bilgiler arasında. İşte Ozark'ın yeni sezonuna dair detaylar...

Netflix'te ilk sezonu 21 Temmuz 2017'de yayınlanan ABD suç ve drama dizisi Ozark'ın yeni sezonu milyonlarca izleyici tarafından bekleniyor. 3. sezonun 27 Mart 2020 yılında yayınlandı ve aradan kısa bir süre geçmesine rağmen Haziran 2020'de 4. sezon için onay aldı. Dizi onay almasının üzerinden nerdeyse bir yıl geçti ancak yeni sezona ilişkin herhangi bir açıklama yapılamaması dizi hayranlarını endişelendirdi. Ozark'ın 4. sezonunun iptal edildiğini bile düşünen oldu. Ozark 4. sezon iptal edilmedi ve halen yapım aşamasında. Peki Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak?  Ozark yeni sezon başladı mı?

Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak?

Komedi türü filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile tanınan ABD'li aktör Jason Bateman'ın başrolünde olduğu ABD suç ve gerilim dizisi Ozark 4. sezon için onay aldı. Onay almasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 4. sezon çıkış tarihi ile ilgili beilgi gelmedi. Dizi hayranları da Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sıkça sormaya başladı. Ozark 4. sezonun 2021 son bahar döneminde ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizi 4. sezon ile final yapacak ve ekranlara veda edecek. 

Ozark_4._sezon_ne_zaman_çıkacak_Ozark_yeni_sezon_başladı_mı

Ozark yeni sezon başladı mı?

Ozark'ın dördüncü ve yeni sezonu henüz başlamadı. Dizinin 2021 sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Ancak henüz dizinin başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ozark 4. sezon 2 kısımdan oluşacak

Ozark'ın 4. ve final sezonu 7+7 olmak üzere 14 bölümden oluşacak. Sezon iki parça halinde izleyiciye sunulacak.

Ozark konusu

Ozark, Bill Dubuque ve Mark Williams tarafından Netflix için üretilen bir Amerikan suç drama dizisidir. Dizide, kara para aklamak için ailelerini Ozarks Gölü'ne götüren Marty ve Wendy Byrde çifti (Jason Bateman ve Laura Linney) rol alıyor. Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Bateman aynı zamanda dizi için yönetmen ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. On bölümlük ilk sezon 21 Temmuz 2017'de yayınlandı; on bölümlük ikinci sezon 31 Ağustos 2018'de yayınlandı  ve üçüncü sezon (ayrıca on bölüm) Mart'ta yayınlandı 27, 2020.  Haziran 2020'de dizi, iki bölüme ayrılan 14 bölümden oluşacak dördüncü ve son sezon için yenilendi. 

Ozark_oyuncuları

Ozark oyuncuları kimler?

Маrtу Вуrdе Јаѕоn Ваtеmаn 
Wеndу Вуrdе Lаurа Lіnnеу 
Сhаrlоttе Вуrdе Ѕоfіа Нublіtz
Јоnаh Вуrdе Ѕkуlаr Gаеrtnеr
Ruth Lаngmоrе Јulіа Gаrnеr
Dаrlеnе Ѕnеll Lіѕа Еmеrу 
Wуаtt Lаngmоrе Сhаrlіе Таhаn 
Тhrее Lаngmоrе Саrѕоn Ноlmеѕ
Ѕресіаl Аgеnt Мауа Міllеr Јеѕѕіса Frаnсеѕ Dukеѕ 
Оmаr Nаvаrrо Fеlіх Ѕоlіѕ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan