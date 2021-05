Başrollerinde Jason Bateman, Laura Linney ve Julia Garner'ın rol aldığı Netflix'in orijinal dizisi Ozark'ın 4. sezon yayın tarihine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümü beklenmeyen bir şekilde bitti ve dördüncü sezon merakla beklenmeye başladı. Dizi hayranları Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı? gibi soruları sıkça soruyor. Ozark yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Ozark 4. sezon 1. kısım çıkış tarihinin gecikmesinin korona virüs salgınından kaynaklandığı da gelen bilgiler arasında. İşte Ozark'ın yeni sezonuna dair detaylar...

Başrollerinde Jason Bateman, Laura Linney ve Julia Garner'ın rol aldığı Netflix'in orijinal dizisi Ozark'ın 4. sezon yayın tarihine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümü beklenmeyen bir şekilde bitti ve dördüncü sezon merakla beklenmeye başladı. Dizi hayranları Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı? gibi soruları sıkça soruyor. Ozark yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Ozark 4. sezon 1. kısım çıkış tarihinin gecikmesinin korona virüs salgınından kaynaklandığı da gelen bilgiler arasında. İşte Ozark'ın yeni sezonuna dair detaylar...

Netflix'te ilk sezonu 21 Temmuz 2017'de yayınlanan ABD suç ve drama dizisi Ozark'ın yeni sezonu milyonlarca izleyici tarafından bekleniyor. 3. sezonun 27 Mart 2020 yılında yayınlandı ve aradan kısa bir süre geçmesine rağmen Haziran 2020'de 4. sezon için onay aldı. Dizi onay almasının üzerinden nerdeyse bir yıl geçti ancak yeni sezona ilişkin herhangi bir açıklama yapılamaması dizi hayranlarını endişelendirdi. Ozark'ın 4. sezonunun iptal edildiğini bile düşünen oldu. Ozark 4. sezon iptal edilmedi ve halen yapım aşamasında. Peki Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? Ozark yeni sezon başladı mı?

Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak?

Komedi türü filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile tanınan ABD'li aktör Jason Bateman'ın başrolünde olduğu ABD suç ve gerilim dizisi Ozark 4. sezon için onay aldı. Onay almasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 4. sezon çıkış tarihi ile ilgili beilgi gelmedi. Dizi hayranları da Ozark 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sıkça sormaya başladı. Ozark 4. sezonun 2021 son bahar döneminde ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizi 4. sezon ile final yapacak ve ekranlara veda edecek.

Ozark yeni sezon başladı mı?

Ozark'ın dördüncü ve yeni sezonu henüz başlamadı. Dizinin 2021 sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Ancak henüz dizinin başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ozark 4. sezon 2 kısımdan oluşacak

Ozark'ın 4. ve final sezonu 7+7 olmak üzere 14 bölümden oluşacak. Sezon iki parça halinde izleyiciye sunulacak.

Ozark konusu

Ozark, Bill Dubuque ve Mark Williams tarafından Netflix için üretilen bir Amerikan suç drama dizisidir. Dizide, kara para aklamak için ailelerini Ozarks Gölü'ne götüren Marty ve Wendy Byrde çifti (Jason Bateman ve Laura Linney) rol alıyor. Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Bateman aynı zamanda dizi için yönetmen ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. On bölümlük ilk sezon 21 Temmuz 2017'de yayınlandı; on bölümlük ikinci sezon 31 Ağustos 2018'de yayınlandı ve üçüncü sezon (ayrıca on bölüm) Mart'ta yayınlandı 27, 2020. Haziran 2020'de dizi, iki bölüme ayrılan 14 bölümden oluşacak dördüncü ve son sezon için yenilendi.

Ozark oyuncuları kimler?

Маrtу Вуrdе Јаѕоn Ваtеmаn

Wеndу Вуrdе Lаurа Lіnnеу

Сhаrlоttе Вуrdе Ѕоfіа Нublіtz

Јоnаh Вуrdе Ѕkуlаr Gаеrtnеr

Ruth Lаngmоrе Јulіа Gаrnеr

Dаrlеnе Ѕnеll Lіѕа Еmеrу

Wуаtt Lаngmоrе Сhаrlіе Таhаn

Тhrее Lаngmоrе Саrѕоn Ноlmеѕ

Ѕресіаl Аgеnt Мауа Міllеr Јеѕѕіса Frаnсеѕ Dukеѕ

Оmаr Nаvаrrо Fеlіх Ѕоlіѕ

