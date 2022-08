Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok konusu ne? Ne zaman vizyona girecek?

''Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'' (Spider-Man: No way Home) filmi, uzun versiyonuyla sinemaseverler ile buluşacak

2021'in sonunda vizyona giren ve gişe rekorları kıran ''Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'' (Spider-Man: No way Home) daha uzun versiyonuyla gösterime girecek. Ntv'ye göre Spider-Man: No Way Home "The More Fun Stuff Version" olarak adlandırılan bu yeni versiyonda daha fazla Tobey Maguire ve Andrew Garfield'lı sahne izleyicileri bekliyor.

Filmin gösterim tarihinin, 2 Eylül'de olduğu açıklandı.

''Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'' filminin konusu

Spider-Man: No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

Örümcek-Adam'ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange'den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hâl alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.