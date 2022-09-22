O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? O Ses Türkiye neden yayınlanmayacak? O Ses Türkiye bu sene yok mu? Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama O Ses Türkiye yarışmasının başlamasını bekleyenleri oldukça üzdü. O Ses Türkiye jürisi olarak kendisine teklif getirildiği iddialarına yanıt veren Yıldız Tilbe kendisine teklif gelmediğini söyledi ve ekledi: 'Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla.' Bu açıklamanın ardından O Ses Türkiye'nin bu sene başlayıp başlamayacağı merak edilir oldu. Peki 2022-2023 O Ses Türkiye başlamayacak mı?

O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? O Ses Türkiye neden yayınlanmayacak? O Ses Türkiye bu sene yok mu? Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama O Ses Türkiye yarışmasının başlamasını bekleyenleri oldukça üzdü. O Ses Türkiye jürisi olarak kendisine teklif getirildiği iddialarına yanıt veren Yıldız Tilbe kendisine teklif gelmediğini söyledi ve ekledi: "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla." Bu açıklamanın ardından O Ses Türkiye'nin bu sene başlayıp başlamayacağı merak edilir oldu. Peki 2022-2023 O Ses Türkiye başlamayacak mı?

Ekranların uzun süre devam eden sevilen müzik yarışma programı O Ses Türkiye ile ilgili iddiların ardı arkası kesilmiyor. Her gün jüri üyeleri ile ilegili yeni haberler ortaya çıkarken bu kezi yarışmanın eski jürisi Yıldız Tilbe'den şok bir açıklama geldi. Tilbe kendisine jüri üyeliği teklifi gelmediğini belirtirken bu sene programın da bildiği kadarıyla olmayacağını söyledi. Bu açıklamaların ardından O Ses Türkiye yayından mı kaldırıldı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı?

O SesTürkiye jüri üyelerinin kimler olacağı tartışılırken programla ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Yıldız Tilbe sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. O Ses Türkiye'nin yayından kaldırıldığına dair kanal yönetiminin almış olduğu bir karar bulunmuyor.

O Ses Türkiye neden yayınlanmayacak?

Yıldız Tilbe'nin açıklaması sonucu izleyiciler O Ses Türkiye neden yayınlanmayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak henüz O Ses Türkiye programının iptal edildiğine dair kanaldan resmi bir açıklama gelmedi. O Ses Türkiye'nin gecikmeli de olarak bu sene başlaması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin yayından kaldırıldığı iddiaları henüz doğrulanmış değil.

O Ses Türkiye bu sene yok mu?

Acun Ilıcalı'dan ve kana yönetiminden O Ses Türkiye ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Basında çıkan iddiaların açıklamalar ile çürütülmesi bekleniyor. O Ses Türkiye'nin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

O Ses Türkiye hakkında

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.

Programın onuncu sezonunda Seda Sayan'ın ayrılmasından sonra 2021 Yılbaşı Özel programında tekrardan O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş devam etti ancak Ebru Gündeş ile aralarında problemler yaşayan Hadise O Ses Türkiye'den Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'e geçti, Hadise'nin yerinede daha öncelerde O Ses Çocuklar'da yer alan Oğuzhan Koç geldi. Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak şampiyon oldu.

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