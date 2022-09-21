O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2022 O Ses Türkiye jürileri kimler? Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı? TV 8 ekranlarının sevilen müzik yarışma programı olan O Ses Türkiye'de yeni yayın dönemi heyecanı başladı. Yayınlandığı her gün reytinglerde üst sıralarda yer alan O Ses Türkiye'nin jürilerinin kim olacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2022 O Ses Türkiye jürileri kimler? Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı? TV 8 ekranlarının sevilen müzik yarışma programı olan O Ses Türkiye'de yeni yayın dönemi heyecanı başladı. Yayınlandığı her gün reytinglerde üst sıralarda yer alan O Ses Türkiye'nin jürilerinin kim olacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye, ses ve müzik alanında yetenekli olan yarışmaacıları ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok sevilen müzik yarışma programlarından olan O Ses Türkiye uzun süren aranın ardından yeni sezonu ile ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. O Ses Türkiye geçtiğimiz sene 2 Ekim 2021 tarihinde başlamıştı. Bu sene O Ses Türkiye'nin yayına başlayacağı tarih resmi olarak açıklanmadı ancak Ekim ayının ortasına doğru O Ses Türkiye'nin 11. sezonunun başlaması muhtemel görünüyor.

2022 O Ses Türkiye jürileri kimler?

O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan isimlerin kimler olacağı da merakla bekleniyor. Daha önce pek çok jüri ile yoluna devam eden O Ses Türkieye'de bu sene de Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri olarak devma etmesi bekleniyor. Kadın jüri olarak da Hadise ve Yıldız Tilbe'ye teklif götürüldüğü iddia edildi. Hadise'nin O Ses Türkiye'ye döneceği konuşulurken Yıldız Tilbe'nin ise bu teklife olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.

Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı?

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Hadise'nin 2022 yılında O Ses Türkiye jürisi olarak programa devam etmesi bekleniyor. O Ses Türkiye ile eski Hadise yeniden izleyicilerle birlikte olacak.

2021'de O Ses Türkiye'de kim şampiyon oldu?

Programın onuncu sezonunda Seda Sayan'ın ayrılmasından sonra 2021 Yılbaşı Özel programında tekrardan O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş devam etti ancak Ebru Gündeş ile aralarında problemler yaşayan Hadise O Ses Türkiye'den Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'e geçti, Hadise'nin yerinede daha öncelerde O Ses Çocuklar'da yer alan Oğuzhan Koç geldi. Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak şampiyon oldu.

O Ses Türkiye hakkında

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır. .