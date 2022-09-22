O Ses Türkiye bitti mi? O Ses Türkiye bu sene yayınlanmayacak mı? 2022 O Ses Türkiye yok mu? O Ses Türkiye başlamayacak mı? TV 8 ekranlarında her sene yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinin kim olacağı tartışılırken eski jüri üyelerinden Yıldız Tilbe'den flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tilbe kendisine jürilik teklifi gelmediğini ayrıca bu sene yarışmanın da yapılmayacağını söyledi. Peki O Ses Türkiye bu sene yapılmayacak mı?

O Ses Türkiye bitti mi? O Ses Türkiye bu sene yayınlanmayacak mı? 2022 O Ses Türkiye yok mu? O Ses Türkiye başlamayacak mı? TV 8 ekranlarında her sene yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinin kim olacağı tartışılırken eski jüri üyelerinden Yıldız Tilbe'den flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tilbe kendisine jürilik teklifi gelmediğini ayrıca bu sene yarışmanın da yapılmayacağını söyledi. Peki O Ses Türkiye bu sene yapılmayacak mı?

Ekim ayına doğru yaklaştıkça O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı sorusu da izleyiciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan program ile ilgili gelen son açıklama herkesi şaşırttı. Basında Yıldız Tilbe'ye jüri üyeliği teklifi gidildiğine dair bir takım haberler çıkmıştı. Yıldız Tilbe bu iddiaları yalanladı ve bu sene O Ses Türkiye'nin yapılmayacağını da ekledi. Yıldız Tilbe'nin açıklaması kafaları karıştırdı.

O Ses Türkiye bitti mi?

2022-2023 sezonunda O Ses Türkiye'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Jüri üyelerinin kim olacağı da merak edilirken eski jüri Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Tilbe "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. Bu açıklamanın ardından O Ses Türkiye bitti mi? soruları sorulmaya başlandı. TV8'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

O Ses Türkiye bu sene yayınlanmayacak mı?

Acun Ilıcalı'nın da motor kazası geçirmesi ve ameliyat edilecek olması, Hadise'nin zor günler geçirmesi gibi nedenlerle O Ses Türkiye'nin bu sene yayınlanmaması oldukça muhtemel görünüyor. Ancak son kararı kanal verecektir.

2022 O Ses Türkiye yok mu?

TV8'in sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin başlaması merakla bekleniyor. O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturcak isimlerin de yavaş yavaş belli olması beklenirken eski jüri Yıldız Tilbe'den gelen açıklama program severleri oldukça şaşırttı. Yıldız Tilbe bu sene programın başlamayabileceği konusuna vurgu yaptı. Yıldız Tilbe kendisine jüri üyeliği teklifi getirildiği iddialarını reddederken "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. Bu sene O Ses Türkiye'nin yayınlanıp yayınlanmayacağına kanal yönetimi karar verecek ve kamuoyuna duyurulacak.

O Ses Türkiye başlamayacak mı?

İddiaların ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı'ndan henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde konunun netleşmesi adına Ilıcalı'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

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