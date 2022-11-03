O Kız 7. bölüm tek parça izle son bölüm | O Kız Sitare'nin yeni oyuncağı kim?

O Kız 7. bölüm tek parça izle | Her hafta yürekleri burkan hikayesiyle izleyicisine ekran karşısına toplayan o kız dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlı geçti. Sitare Ozan'ı kaybetti mi, Sitare'nin yeni oyuncağı kim? İşte detaylar...

O Kız 7. bölüm tek parça izle | Her hafta yürekleri burkan hikayesiyle izleyicisine ekran karşısına toplayan o kız dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlı geçti. Sitare Ozan'ı kaybetti mi, Sitare'nin yeni oyuncağı kim? İşte detaylar...

O Kız 7. bölüm özeti

Zeynep, hayallerinin ötesindeki evin kapısında yeni hayatı için adım atar fakat bunun bedeini ödeyecektir. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapması sonucu, Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir.

Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı Kadir'i keşfetmesiyle son bulur ve bundan sonra hedefi değişir. Zeynep babasıyla sınav vermeye çalışır. Ozan ise Kadir gerçeğini saklayan Sitare'den bedel ödemesini ister.

O Kız 7. bölüm full izle

Kanal D'nin sevilen dram dizisi O Kız'ın yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. O KIZ DİZİSİNİN 7. BÖLÜM LİNKİ...