O Kız 6. bölüm izle, dizi izleme ekranı | O Kız'ın konusu 6. bölüm izle

O Kız 6. bölüm izle | Özlem Günhan'ın yönetmenliğini yaptığı O Kız dizisinin yeni bölümü, ERkan Petekkaya'nın oyunculuğu nedeniyle çok sevildi. Dizinin son bölümünde neler yaşandı, konusu ne? İşte O Kız'ın konusu 6. bölüm izleme ekranı

O Kız 6. bölüm izle | Özlem Günhan'ın yönetmenliğini yaptığı O Kız dizisinin yeni bölümü, ERkan Petekkaya'nın oyunculuğu nedeniyle çok sevildi. Dizinin son bölümünde neler yaşandı, konusu ne? İşte O Kız'ın konusu 6. bölüm izleme ekranı

O Kız 6. bölüm konusu

Ozan, ayyaş sandığı Kadir'in, Zeynep'in zihinsel engelli babası olduğunu öğrenir ve küçük çaplı birşok geçirir. Zeynep de ikilinin tuhaf tanışıklığını şaşkınlıkla izler. Kadir'in etkisiyle aralarında barış rüzgarları eser. Ozan'ın, Zeynep'e yönelttiği akıl almaz suçlamayla birlikte tartışma tekrar şiddetlenir. Zeynep, değişmekte olan yeni hayatında babasını bambaşka tehlikelerden korumak zorunda olduğunu hisseder ve bu esnada Sitare bu şiddetli fırtınaya şahit olmuştur.

O Kız 6. bölüm izle

Dram türündeki O Kız dizisinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayınız. O KIZ DİZİSİ 6. BÖLÜM LİNKİ...

O Kız dizisi hakkında

O Kız dizisinin ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluştu. Dizinin yönetmenliğini Özlem Günhan, senaristliğini ise Sırma Yanık yapıyor. Dram türündeki dizinin başrollerinde; Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer yer alıyor.