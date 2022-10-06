O Kız 3. bölüm izle full | Kanal D O Kız son bölüm konusu ve 3. bölüm tek parça izle

O Kız 3. bölüm izle full | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğuyla çokça konuşulan O Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefes kesici olaylar yaşandı. Akıllardaki soru işaretlerinin yanıtı için Kanal D O Kız son bölüm konusu ve 3. bölüm tek parça izle!

O Kız 3. bölüm izle full | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğuyla çokça konuşulan O Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefes kesici olaylar yaşandı. Akıllardaki soru işaretlerinin yanıtı için Kanal D O Kız son bölüm konusu ve 3. bölüm tek parça izle!

O Kız 3. bölüm izle full

Her çarşama günü yayınlanan O Kız dizisinin 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Zeynep'i hastaneye bırakan Ozan kızın hayatıyla ilgili tanık olduğu şeyler karşısında dehşete düşer. Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür. Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep'e bir teklifte bulunacaktır. Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır. Sitare Zeynep'e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur. Yaşadığı olaylar Zeynep'i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

O Kız dizisi oyuncu ve karakterler

O Kız dizisinin oyuncu kadrosu; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

.