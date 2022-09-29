Masterchef 85. bölüm izle - TV8 Masterchef son bölüm (85.bölüm) hangi takım kaybetti?

Masterchef 85.bölüm izle - Çağatay ve Ayaz'ın kaptanlığındaki takımlar 85. bölümde '0 atık' için yarıştı. Peki Masterchef son bölüm (85.bölüm) hangi takım kaybetti? İşte detaylar ve Masterchef 85. bölüm linki.

Masterchef 85.bölüm izle - Çağatay ve Ayaz'ın kaptanlığındaki takımlar 85. bölümde "0 atık" için yarıştı. Peki Masterchef son bölüm (85.bölüm) hangi takım kaybetti? İşte detaylar ve Masterchef 85. bölüm linki.

Masterchef 85.bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 85.bölümünü izlemek için TIKAYINIZ...

Masterchef son bölüm hangi takım kaybetti?

Son bölümde "0 atık" için yarışıldı. Yarışmayı, Çağatay'ın idaresindeki mavi takım kaybetti.

Dokunulmazlık için çanak kereviz yemeği yapıldı ve bu oyunu da Büşra kazandı. Potaya ilk gönderdiği isim Çağatay oldu.

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