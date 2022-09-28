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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef 84. bölüm izle - Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti?

Masterchef 84. bölüm izle - Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti?

Masterchef 84. bölüm izle - İlgiyle takip edilen Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son bölümünde şefler çileden çıktı. Peki Masterchef 84.bölümde neler oldu? Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti, kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-09-28 09:57:45
Masterchef 84. bölüm izle - Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti?

Masterchef 84. bölüm izle - İlgiyle takip edilen Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son bölümünde şefler çileden çıktı. Peki Masterchef 84.bölümde neler oldu? Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti, kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...

Masterchef 84. bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 84.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti?

Tekli düelloların yapıldığı kebap yarışmasında mavi takım oyunu kaybetti. Mavi takımın oynadığı dokunulmazlık oyununda ise Çağatay dokunulmazlığı aldı.

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