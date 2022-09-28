Masterchef 84. bölüm izle - Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti?

Masterchef 84. bölüm izle - İlgiyle takip edilen Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son bölümünde şefler çileden çıktı. Peki Masterchef 84.bölümde neler oldu? Masterchef 84.bölüm hangi takım kaybetti, kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...