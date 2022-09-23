Masterchef 79.bölüm izle - 2022 Masterchef Diyarbakır bölümü 79.bölüm izle

Masterchef 79.bölüm izle - Masterchef yarışmasının 79. bölümde Diyarbakır'a gidildi ve Diyarbakır lezzetleri yapıldı. İlgili takip edilen yarışmanın bölüm linkini sizler için derledik. 2022 Masterchef Diyarbakır bölümü 79.bölüm izle! İyi seyirler.

Masterchef 79.bölüm izle - Masterchef yarışmasının 79. bölümde Diyarbakır'a gidildi ve Diyarbakır lezzetleri yapıldı. İlgili takip edilen yarışmanın bölüm linkini sizler için derledik. 2022 Masterchef Diyarbakır bölümü 79.bölüm izle! İyi seyirler.

Masterchef 79.bölüm izle

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İzleyici yorumları

- Serpilay ve barış resmen kazanan takımın içinde olduğu için haftalardır balına potaya gidemiyorlar eminim şu ikisi kaç defa potaya çıksalar elenecekler.

- Şefler: Neden yemeği ocağa koydun Fatmanur? Fatmanur: Hava çok sıcaktı!

- Büşra'nın soğuk mizacına rağmen ayıcık takıntısı çok sevimli.

- Görkem'den öğreneceğimiz çok şey var.

- Canım memleketim ne çok özledim.

- Gamze bana aşırı egoist ve sinsi geliyor çok rahatsız oluyorum izlerken.

- Fatmanur'un bahaneleri beni benden aldı.

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Masterchef 79.bölümde neler oldu?

Masterchef yarışmasının 79. bölümünde dış oyun çekimleri yapıldı. Dış oyun için Gaziantep'e gidildi. Gaziantep'e özgü çeşitli yemekler yapıldı.

Bu bölümde ocakların bozulmasıyla bir aksilik yaşandı ve son dakikaları yarışmacılar köz üzerinde yemeklerini yetiştirmekle geçirdi. Bu esnada Fatmanur'un ocağı kullanması büyük sıkıntı çıkardı ve takımı -3 puanla oylamaya başladı.

Kim kazandı?

Bu oyunun kazananı mavi takım kaybedeniyse kırmızı takım oldu. Kırmızı takımdan dokunulmazlığı, Ayaz aldı. Ayaz'ın ilk söylediği potaya giden isimse Vural oldu. Yarışmacıların oylarıyla seçilen isim de Atike oldu.

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