Masterchef 78.bölüm izle | YouTube Masterchef 78.bölüm full izle - Mehmet şef kaşık attı!

Masterchef 78.bölüm izle | Masterchef yarışmasının ilk bölümlerinde pek alışık olmadığımız bir sahne yaşandı. Daha 78.bölümde Mehmet şef, bir yarışmacının tabağı için kaşık attı. İşte tüm detaylarıyla YouTube Masterchef 78.bölüm full izle!

Masterchef 78.bölüm izle | Masterchef yarışmasının ilk bölümlerinde pek alışık olmadığımız bir sahne yaşandı. Daha 78.bölümde Mehmet şef, bir yarışmacının tabağı için kaşık attı. İşte tüm detaylarıyla YouTube Masterchef 78.bölüm full izle!

Masterchef 78.bölüm izle

Mehmet şef kaşık attı! Dokunulmazlık oyununun oynandığı 78.bölümde Burak R. ve Metin için şefler çok güzel yorumlarda bulundu. Masterchef 78.bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Masterchef 78.Bölüm Linki Tıklayınız...

İzleyici yorumları

- Reçeteyi ben çok iyi yapıyorum diyerek Burak R.'nin elinden çeken, sonra beceremeyecegini anlayıp Tayfuna veren Barış insanı yazılmıyor. Burak R. yazılıyor? Cidden müthiş adaletlisiniz (!)

- Kıvanç her elemede pat pat yapıştırıyor kağıtları kendisi yazılınca deliye dönüyor iki haftadır kendisinden soğuttu herkesi bravo.

- Yahu adam baklava soğan ve kahveyi birleştirmiş nasıl birinci olmaz?! Çok yazık oldu.

- Burak R. çok pasif kalıyor. Biraz uyanık olması lazım. Yoksa elenir.

- Barış ne kadar üstün görüyor kendini ya kırmızı takım yemeği sunarken bile karışıyor laf attığını zannetmeler falan...

- Somer şef :) mükemmel bir insansın . Gözlerin dolması ne kadar samimi ne kadar gurur duydunuz öyle..

- Kıvanç her yazıldığında böyle ağlayıp kendini yazana saldırcak mı ya