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MasterChef 77.bölüm izle | YouTube MasterChef yeni bölüm (77.bölüm) tek parça

MasterChef 77.bölüm izle | Her gün yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde Tolga'nın yıldızı parladı. Peki son bölümde neler yaşandı? Hangi takım kaybetti? Hangi takım kazandı? YouTube MasterChef yeni bölüm (77.bölüm) tek parça!

2 Saat Önce
2022-09-21 10:44:27
MasterChef 77.bölüm izle | YouTube MasterChef yeni bölüm (77.bölüm) tek parça

Her gün yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde Tolga'nın yıldızı parladı. Peki son bölümde neler yaşandı? Hangi takım kaybetti? Hangi takım kazandı? YouTube MasterChef yeni bölüm (77.bölüm) tek parça!

MasterChef 77.bölüm izle

MasterChef 77.bölüm izlemek için TIKLAYINIZ...

Kırmızı takımın kaybetmesiyle birlikte dokunulmazlık oyunu oynandı. Tolga dokunulmazlığı kazandı ve Fatmanur'u potaya gönderdi.

MasterChef izleyici yorumları

- Fatmanur a da çok üzülüyorum aslında kız o kadar sevilmemiş ki çevresi tarafından yaptığı şeyler aslında büyüdüğü ortamın eseri. Dikkat çekmesi,yaptığı hatalar,insanlarla girdiği diyaloglar...

- Tolga iyi ki geldin! Bundan böyle kapışacaklar seni.

- Vural da dakka başı herkesin eline koluna sağlık.

- Tolga çok mantıklı bir oylama yaptı helal olsun.

- Serpilav binbir yüzlü Fatmanur ve terbiyesiz barış bu üç isimden kurtulursak mastercehf izlenebilir.

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