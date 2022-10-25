Masterchef 110. bölüm izle | Masterchef kaptanlığı kim kazandı, son bölümde takımlar nasıl kuruldu?

Masterchef 110. bölüm izle | Formatı ile cezbeden masterchef yarışmasının yeni bölümü kaptanlık oyunuydu. Her hafta pazartesi günü yapılan bireysel kaptanlık oyununun kazananı Burak Revanbahş oldu. Masterchef kaptanlığı kim kazandı, son bölümde takımlar nasıl kuruldu? İşte detaylar...

Masterchef 110. bölüm izle | Formatı ile cezbeden masterchef yarışmasının yeni bölümü kaptanlık oyunuydu. Her hafta pazartesi günü yapılan bireysel kaptanlık oyununun kazananı Burak Revanbahş oldu. Masterchef kaptanlığı kim kazandı, son bölümde takımlar nasıl kuruldu? İşte detaylar...

Masterchef 110. bölüm izle

Masterchef yarışmasının 110.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

Yarışmacılar tulumba tatlısı için yarıştı. Şefler yarışmacılar arasında Metin, Serpilay, Burak Revanbahş ve Ayaz oldu.

Mavi takım kaptanı

En güzel tulumba tatlısını yapan Burak Revanbahş ve Metin, kendi aralarında patates ile düello yaptı. Burak Revanbahş, mavi takım kaptanlığını kazandı.

Takımlar nasıl kuruldu?

Burak Revanbahş kırmızı takım kaptanı olması için Tayfun'u seçti. Daha sonra her takım kaptanı bir ara oyuncu seçerek mavi ve kırmızı takımı oluşturdu.

Mavi takım

Burak Revanbahş (Kaptan)

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

Kırmızı takım