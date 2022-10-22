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Masterchef 107. bölüm hangi takım kaybetti, kim potaya gitti? Masterchef 107. bölüm izle

Masterchef 107. bölüm hangi takım kaybetti, kim potaya gitti? Her akşam yayınlanan Masterchef yarışması artık çarşamba akşamları yayınlanmayacak. Yayınlandığı günlerde ilgiyle takip edilen yarışmanın detaylarını, derledik. Eleme potası bugün itibariyle netleşti. Peki ama potaya hangi iki isim girdi? Masterchef 107. bölüm izle ekranı ve detaylar...

1 Gün Önce
2022-10-22 10:31:08
Masterchef 107. bölüm hangi takım kaybetti, kim potaya gitti? Masterchef 107. bölüm izle

Masterchef 107. bölüm hangi takım kaybetti, kim potaya gitti? Her akşam yayınlanan Masterchef yarışması artık çarşamba akşamları yayınlanmayacak. Yayınlandığı günlerde ilgiyle takip edilen yarışmanın detaylarını, derledik. Eleme potası bugün itibariyle netleşti. Peki ama potaya hangi iki isim girdi? Masterchef 107. bölüm izle ekranı ve detaylar...

Masterchef 107. bölüm hangi takım kaybetti?

Dış oyunda Akhisar yemekleri için yarışan masterchef yarışmacıları tüm yemekleri sorunsuz olarak çıkardı. İki takım kıyasıya mücadele etti ve kaybeden kırmızı takım oldu.

Dokunulmazlık oyunu

Barış, Kıvanç, Yağız, Tolga ve Metin dokunulmazlık oyunu için oynadı. Değerlendirme ve sıfır atığa atıfta bulunarak elde kalan malzemelerle, yarışmacılardan doğaçlama bir yemek yapılması istendi.

Kazanan

En iyi yemeği yapan Metin, Kıvanç ve Barış oldu. Bu 3 isim arasından dokunulmazlığı kazanan Kıvanç oldu.

Masterchef 107. bölüm kim potaya gitti?

Kıvanç, dounulmazlığı kazandıktan sonra, potaya gidecek isim olarak Metin'i söyledi.

Potaya giden son isim yarışmacıların oylarıyla Tolga oldu.

Masterchef son hafta potadaki isimler

Bu hafta potadaki isimleri sırasıyla; Tayfun, Gamze, Atike, Fatmanur, Metin, Tolga.

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