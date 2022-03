Marvel filmlerinden tanınan William Hurt kimdir? William Hurt öldü mü?

2018 yılında prostat kanserine yakalanıldığı bilinen ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti. Hurt, Örümcek Kadının Öpücüğü', 'Başka Tanrının Çocukları', 'Duman', 'Hulk', 'Broadcast News', 'Kara Dul' filmlerinden akıllarda yer etmişti. William Hurt kimdir? William Hurt öldü mü? William Hurt kaç yaşında öldü? William Hurt filmleri nedir? İşte detaylar?

1970 yılında oyunculuk kariyeri başlayan William Hurt, önümüzdeki 20 Mart'ta doğum gününü kutlayacaktı. ünlü oyuncunun 72 yaşına sadece bir hafta kala evinde, sevdikleri yanındayken hayatını kaybettiği açıklandı. Hayranları Hurt'ın ölüm haberini üzüntü ile öğrendi. Ancak William Hurt'ı tanımayanlar ünlü oyuncunun kim olduğunu merak ediyor... İşte detaylar...

WİLLİAM HURT KİMDİR?

William Hurt, 20 Mart 1950'de ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya geldi. Annesi Claire Isabel, babası ise Alfred McChord Hurt'tır. Annesi ünlü bir medya şirketinde çalışırken, babası ise Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda görevliydi. Daha çoçuk yaşlarındayken anne ve babası boşanan Hurt, yaşamını Somali, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde geçirdi.

Ünlü Juilliard School'da eğitim gören ünlü oyuncu, 70'li yıllarda tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Tiyatro'dan sinemaya geçen Hurt, bulunduğu Circle Repertory Company ile oynadıkları My Life adlı oyundaki performansıyla Obie Ödülü kazandı.

Hurt sinema hayatındaki ilk rölünü Altered States adlı filmde aldı. Ancak Hollywood'daki kariyerinde hızla yükselmesini sağlayan film ise Body Heat oldu. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapımlarda oynadı. Onun birçok sinemaseverin hafızasına kazınmasını sağlayan ise Örümcek Kadnın Öpücüğü ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansıyla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

1971 yılında Mary Beth Hurt ile evlenen William Hurt, evliliği devam ederken Sara Jennings ile ilişki yaşadı. Yaşadağı yasak aşk ortaya çıktığında Mary Beth, William Hurt ile birlikteliğini noktaladı. Hurt'un yaşları 39 ile 28 arasında değişen dört tane çocuğu bulunuyor.

'Prostat kanseriydi'

2018 yılında prostat kanserine yakalandığını ve hastalığın kemiklerine sıçradığı açıklanan ünlü oyuncu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

