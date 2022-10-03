Maid 1.sezon 1.bölüm Türkçe dublaj izle | Maid - Ucuzluk mağazası bölüm 1 sezon 1 izle

Maid 1.sezon 1.bölüm Türkçe dublaj izle | Bu yıl en çok izlenen diziler arasında yer alan Maid, her bölüm konusuyla dikkat çekiyor. İlk bölümün konusunu 'ucuzluk mağazası' olarak belirleyen dizinin 1. bölüm linkini sizler için derledik. Maid - Ucuzluk mağazası bölüm 1 sezon 1 izle!

Maid 1.sezon 1.bölüm Türkçe dublaj izle | Bu yıl en çok izlenen diziler arasında yer alan Maid, her bölüm konusuyla dikkat çekiyor. İlk bölümün konusunu "ucuzluk mağazası" olarak belirleyen dizinin 1. bölüm linkini sizler için derledik. Maid - Ucuzluk mağazası bölüm 1 sezon 1 izle!

Maid 1.sezon 1.bölüm Türkçe dublaj izle

10 bölüm olarak tasarlanan mini dizi Maid'in ilk bölümü yayınlandı. Dizi, en çok izlenen diziler listesine 4.sıradan giriş yaptı.

Netflix'te yayınlanan dizi Maid 1. sezon 1. bölümünü tek parça dublaj ve alt yazılı seçenekleriyle izlemek için TIKLAYINIZ...

1. bölüm konusu - Ucuzluk mağazası bölümü

1. bölüm konusu; küçük kızı Maddy ile gece vakti evden kaçan Alex, sosyal hizmetlerden yardım ister ve değerli hizmetçiler şirketinde bir iş bulur. Ancak sorunları henüz yeni başlamıştır.

Maid uyarlama mı?

2021 yılında yapılan Maid, çok satan bir anı kitabından esinlenilerek uyarlanmıştır. Bu dramada Margaret Qualley ve gerçek hayattaki annesi Andie MacDowell başrolde yer alıyor.

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