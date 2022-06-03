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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 24. bölüm izle full | Fox TV Mahkum sezon finali tek parça izle | Mahkum son bölüm

Mahkum 24. bölüm izle full | Fox TV Mahkum sezon finali tek parça izle | Mahkum son bölüm

Mahkum 24. bölüm izle full | Fox Tv'nin sevilen yapımlarının başında gelen Mahkum dizisinin sezon finali yapıldı. Çok sevilen dizi için, binlerce yorum yapıldı. Tam heyecanlı bir yerde sezon finali yapan Mahkum'un son bölümünde neler yaşandı? Mahkum sezon finali tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-06-03 11:15:17
Mahkum 24. bölüm izle full | Fox TV Mahkum sezon finali tek parça izle | Mahkum son bölüm

Fox Tv'nin sevilen yapımlarının başında gelen Mahkum dizisinin sezon finali yapıldı. Çok sevilen dizi için, binlerce yorum yapıldı. Tam heyecanlı bir yerde sezon finali yapan Mahkum'un son bölümünde neler yaşandı? Mahkum sezon finali tek parça izle...

Mahkum 24. bölüm izle full

Mahkum dizisinin sezon finali olan 24. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar.

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