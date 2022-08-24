Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahkum dizisinin oyuncuları değişti mi?

Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon kadrosunda kimler var? En çok izlenen dizilerin başında gelen ve reytingleri alt üst eden Mahkum dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Dizinin kadrosunda yeni isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Peki Mahkum dizisinin oyuncuları değişti mi? Dizi hangi ayda başlıyor? İşte detaylar!

En çok izlenen dizilerin başında gelen ve reytingleri alt üst eden Mahkum dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Dizinin kadrosunda yeni isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Peki Mahkum dizisinin oyuncuları değişti mi? Dizi hangi ayda başlıyor? İşte detaylar!

Mahkum ne zaman başlıyor?

Sezon finaline girdikten sonra dört gözle beklenen Mahkum dizisinin çekimlerine başlandı. Edinilen bilgilere göre Mahkum'un 15 Eylül'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Mahkum yeni sezon kadrosunda kimler var?

Mahkum dizisinin yeni oyuncuları; Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Nazlı Bulum, Erdal Küçükkömürcü, Mehmet Bozdoğan, Mine Kılıç, Sarp Aydınoğlu ve Cem Söküt olacak.

Dizinin konusu

Fırat Bulut (Onur Tuna), başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.