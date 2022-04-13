Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?

Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Sıra dışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi çeken Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki detaylar nedeniyle avukat Cemre'nin diziden çıkacağı konuşuldu. Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor? İşte detaylar...

Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Sıra dışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi çeken Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki detaylar nedeniyle avukat Cemre'nin diziden çıkacağı konuşuldu. Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor? İşte detaylar...

Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor?

Son fragmanında Cemre'nin valiziyle gidişi, dizinin sevenlerini bir hayli şaşırttı.

İddialı bir giriş yapan dizi Mahkum'un veda sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Cemre'nin ilk olarak valizle görülmesi fragmanın defalarca izlenmesine sebep oldu.

Avukat Cemre'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Fakat henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde akıllardaki bütün soru işaretleri gidecek.

Cemre öldü mü?

Fragmanlarda yerde yatan Cemre'ninn öldüğüne ilişkin konuşmalar yapılıyor. Fakat henüz Cemre'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı, yani ölüp ölmediği kesinleşmedi.