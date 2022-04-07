Mahkum 16. bölüm izle full hd tek parça Fox Tv | Mahkum 16. bölümde neler oldu? Mahkum 16. bölüm nereden izlenir?

Mahkum 16. bölüm izle full hd tek parça Fox Tv | Geçen hafta yayınlanmayan Mahkum dizisinin 16. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. İşlerin karıştığı dizide, nefesler tutuldu. Peki ama Mahkum 16. bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm (16. bölüm) nereden izlenir? Mahkum dizisi saat kaçta, yeni yayın saati?

Geçen hafta yayınlanmayan Mahkum dizisinin 16. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. İşlerin karıştığı dizide, nefesler tutuldu. Peki ama Mahkum 16. bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm (16. bölüm) nereden izlenir? Mahkum dizisi saat kaçta, yeni yayın saati?

Mahkum 16. bölüm izle full hd tek parça Fox Tv

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin 16. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. MAHKUM DİZİSİ 16. BÖLÜM LİNKİ...

Mahkum 16. bölümde neler oldu?

Geçen bölümde aniden kaybolan Fırat ve Barış iki tarafı da soru işaretleri içerisinde bırakır. Fırat, kızının her seferinde ellerinin arasından kayıp gitmesi üzerine hırslanır. Barış ise Büge'ye sarılarak gücende hissetmesini sağlar.

Sinyor cephesinde ise hırs hakimdir. Sinyor, Barış ve Fırat'a karşı yeni bir oyun peşindedir.

Cemre ise ailesi hakkındaki gerçekleri öğrenmek için çırpınır. Bütün olanların sorumlusu yine Yesari ailesi olacaktır.

Mahkum dizisinin saati değişti!

Her perşembe akşamı izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisi saat 20.00 yerine 20.30'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. .