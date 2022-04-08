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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 17. bölüm fragmanı izle | Youtube Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mahkum 17. bölüm fragmanı izle | Youtube Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mahkum 17. bölüm fragmanı izle | Soluk soluğa ilerleyen dizi Mahkum'un yeni bölümü yayınlandıktan sonra akıllara fragmanı geldi. Peki ama Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Youtube'da Mahkum 17. bölüm fragmanı seyret...

2 Saat Önce
2022-04-08 09:34:56
Mahkum 17. bölüm fragmanı izle | Youtube Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Soluk soluğa ilerleyen dizi Mahkum'un yeni bölümü yayınlandıktan sonra akıllara fragmanı geldi. Peki ama Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Youtube'da Mahkum 17. bölüm fragmanı seyret...

Mahkum 17. bölüm fragmanı izle

Youtube resmi kanalında kısa sürede binlerce kez tıklanma alan Mahkum dizisinin 17. bölüm fragmanını izlemek için linke tıklayın. MAHKUM 17. BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ...

Youtube Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Televizyonda da yayınlanan Mahkum dizisinin 17. bölüm fragmanı, Youtube'da da yayınlandı. İzlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Bir önceki bölümde neler olmuştu?

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır. Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır. Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

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