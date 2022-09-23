Mahkum 26. bölüm full izle - Fox TV Mahkum son bölüm konusu ve 26.bölüm linki

Mahkum 26. bölüm full izle - Fox TV ekranlarında her perşembe yayınlanan Mahkum dizisinin 26.bölümü yayınlandı. Dizinin yeni oyuncu kadrosu çok sevildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Mahkum son bölüm konusu ve 26.bölüm linki!

Mahkum 26. bölüm full izle - Fox TV ekranlarında her perşembe yayınlanan Mahkum dizisinin 26.bölümü yayınlandı. Dizinin yeni oyuncu kadrosu çok sevildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Mahkum son bölüm konusu ve 26.bölüm linki!

Mahkum 26. bölüm izle

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Mahkum son bölüm konusu

Yaptığı eylemlerle Fırat'a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Mutlak itaatin olduğu bu düzende ufak çatlaklar oluşmaya başlar. Kendi iç karışıklıklarını yönetirken sıradaki eylemini tasarlamaya başlar.

Hem Büge'ye hem de diğer insanlara armağan edeceği bu eylem, çok geçmeden Fırat'ın dikkatini çeker. Fırat mahkumların yukarıyla bağlantısını çözmüştür. Bu vesileyle okları Dadaloğlu'na çevirir. Kurulan bu aykırı düzeni yıkmaya çalışır. Peki Fırat hastalığı ilerlemeden bu savaştan galip çıkacak mı?

Mahkum 2.sezon oyuncu kadrosru ve karakterler

Çok izlenen Mahkum dizisinin yeni sezonunda yeni isimler izleyiciyle buluştu. Mahkum oyuncu kadrosu ve karakterleri;

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Hayal Köseoğlu, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal'a bu sezon; Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat), Cem Söküt (Fukara) ve Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu)