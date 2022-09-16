Mahkum 25.bölüm izle | Mahkum yeni sezon yeni bölüm izle (25.bölüm)

Mahkum 25.bölüm izle | Fragmanlarıyla merak uyandıran Mahkum dizisinin yeni sezonu başladı. Dizinin yeni bölümünde de nefesler tutuldu. Peki ama yeni bölüm olan Mahkum 25.bölümde neler yaşandı? Mahkum yeni sezon yeni bölüm izle!

Fragmanlarıyla merak uyandıran Mahkum dizisinin yeni sezonu başladı. Dizinin yeni bölümünde de nefesler tutuldu. Peki ama yeni bölüm olan Mahkum 25.bölümde neler yaşandı? Mahkum yeni sezon yeni bölüm izle!

Mahkum 25.bölüm izle

Fox TV'nin uyarlama dizisi Mahkum'un 25.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni sezon özeti

Yerin altında kendi vicdan terazisiyle adalet sağlamaya çalışan Barış, yerin üstünde toplumu bu rahatsız tiplerden korumaya çalışan Fırat… İki ezeli düşman; esas adaleti bulmak için her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.

Mahkum dizisine katılan yeni oyuncular kim?

Cem Söküt (Fukara)

Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu)

Seda Türkmen (Ayşe)

Gökçe Eyüboğlu (Giryan)

Mine Kılıç (Defne)

Nazlı Bulum (Eylül)

Mehmet Bozdoğan (Mami)

Sarp Aydınoğlu (Zeyat) .