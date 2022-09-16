Mahkum Fukara kimdir? Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor? Mahkum Cem Söküt (Fukara) karakteri

Mahkum Fukara kimdir? Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor? Yeni sezona başlayan Mahkum dizisinde, yeni oyuncular dahil oldu. Dizinin havasını değiştiren birçok karakter merak ediliyor. Bunlardan biri de Cem Söküt (Fukara) karakteri oldu. Peki Cem Söküt kim ve Mahkum'da hangi karakteri canlandırıyor? İşte yanıtı!