Mahkum Fukara kimdir? Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor? Mahkum Cem Söküt (Fukara) karakteri
Mahkum Fukara kimdir? Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor? Yeni sezona başlayan Mahkum dizisinde, yeni oyuncular dahil oldu. Dizinin havasını değiştiren birçok karakter merak ediliyor. Bunlardan biri de Cem Söküt (Fukara) karakteri oldu. Peki Cem Söküt kim ve Mahkum'da hangi karakteri canlandırıyor? İşte yanıtı!
2022-09-16 11:19:34
Mahkum Fukara kimdir? Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor? Yeni sezona başlayan Mahkum dizisinde, yeni oyuncular dahil oldu. Dizinin havasını değiştiren birçok karakter merak ediliyor. Bunlardan biri de Cem Söküt (Fukara) karakteri oldu. Peki Cem Söküt kim ve Mahkum'da hangi karakteri canlandırıyor? İşte yanıtı!
Mahkum Fukara kimdir?
Mahkum dizisinde Fukar karakterini canlandıran isim Cem Söküt.
Mahkum Fukara karakterini kim canlandırıyor?
Mahkum dizisinin yeni sezonunda birçok yeni isim kadroya dahil oldu. Bunlardan biri de Fukara karakterini canlandıran Cem Söküt oldu.
Söküt, oyuncu sporcudur. Muaythai sporcusu olan Söküt, oyunculuğa da gönül vermiştir. Cem Söküt, 2019 yılından itibaren Çukur, Duran, Hakim gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı.
Şimdilerde de Mahkum dizisinde boy gösteriyor.
Cem Söküt'ün rol aldığı diziler
Hakim (Pusat, TV Dizisi 2022)
Duran (Adem, TV Dizisi 2022)
Çukur (Yılmaz, TV Dizisi 2019-2020)
Mahkum dizisi yeni oyuncuları
Cem Söküt (Fukara)
Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu)
Seda Türkmen (Ayşe)
Gökçe Eyüboğlu (Giryan)
Mine Kılıç (Defne)
Nazlı Bulum (Eylül)
Mehmet Bozdoğan (Mami)
Sarp Aydınoğlu (Zeyat)
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