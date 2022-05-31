Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Stranger Things 4. sezon ikinci kısım ne zaman başlayacak? Stranger Things 5. sezon olacak mı? Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok sevilen dizilerinden olan Stranger Things'in 4. sezonu yıllar sonra gösterime girdi. Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer edinen Stranger Things'in yeni sezonu 2 kısım halinde yayınlanacak. 27 Mayıs'ta yayınlanmaya başlanan 4. sezonu bir oturuşta bitiren dizi hayranları şimdiden Stranger Things 4. sezon 2. kısmın ne zaman başlayacağını araştırıyor.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizisi Stranger Things'in yeni sezonu yıllar sonra ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Stranger Things 4. sezon 27 Mayıs'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizinin 4. sezon bölümlerini bir oturuşta bitirenler 4. sezon ikinci kısımı merakla beklemeye başladı. Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Stranger Things 4. sezon ikinci kısım ne zaman başlayacak? Stranger Things 5. sezon olacak mı? soruları şu sıralar Stranger Things hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Netflix'in en çok izlenen dizisinde yaşanan gelişmeler...

Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak?

Stranger Things'in 3. sezonu 4 Temmuz 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Dizinin yeni sezonu yıllardır bekleniyordu. Beklenen mutlu gelişme nihayet duyuruldu. Dizinin 4. sezon çıkış tarihi 27 Mayıs olarak açıklandı. 27 Mayıs'ta Stranger Things'in birinci kısmı yayına girdi. İkinci kısım ise 1 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

Stranger Things 4. sezon ikinci kısım ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon iki kısım halinde yayınlanacak. Stranger Things 4. sezon ilk kısım 27 Mayıs'ta gösterime girdi. Dizinin ilk kısmı milyonlarca kişi tarafından izlendi. Stranger Things 4.sezon ikinci kısım ise 1 Temmuz'da gösterime girecek.

Stranger Things 5. sezon olacak mı?

Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilen Stranger Things'in 5. sezon çekimlerinin dizi yayına girdikten kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor. Stranger Things 5. sezon bölümlerinin ise 1 yada 1.5 yıl sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisi.miştir. Duffer Kardeşler, 1980'lerde geçen zaman çizelgesini kurdu ve 80'lerin pop kültürü için bir bağlılık yaratarak doğaüstü unsurların yanı sıra, gizem-fantastik-dram karışımı olarak geliştirdi. Bazı temalar ve yönler, Steven Spielberg, John Carpenter ve Stephen King tarafından üretilen eserlerden uyarlanarak oluşturuldu.

1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır. Stranger Things 2 başlıklı ikinci sezon, ilkinden bir yıl sonrasını konu alır ve karakterlerin o sezondan sonra oluşan sonuçlarla başa çıkmasını anlatmaktadır.

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.[3] İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Stranger Things oyuncuları

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray