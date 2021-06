Kuruluş Osman Dizisi Konusu ve Oyuncu Kadrosu Nedir? Kuruluş Osman 47. Bölüm İzle

ATV Ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayın hayatına girdiği günden beridir reyting üstüne reyting almakta. Böylelikle dizi severlertarafından 'Kuruluş Osman konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?' soruları sorulmakta.

Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar...

Kuruluş Osman Dizisi Konusu

Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Dündar Bey'in amacı ağabeyi Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma kanlı bir plan kurarlar. Bunu bilen Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

Kuruluş Osman Dizisi Oyuncu Kadrosu

Burak Özçivit -Osman

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Özçivit, Türk oyuncu ve eski mankendir. Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamladı. Burak Özçivit 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışma bittikten sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı. 2005 Yılında tekrar Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Ardından Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

Özge Törer -Bala Hatun

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun olarak izleyici karşısına çıkan Özge Törer 22 yaşında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümü okuyor.

Nurettin Sönmez-Bamsı

Diriliş Ertuğrul ve şimdi de Kuruluş Osman dizisindeki rolü Bamsı karakteri ile karşımıza çıkan Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış. Ardından Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Kuruluş Osman dizisinde Samsa karakteri ile gönüllere taht kuran İsmail Hakkı Ürün, 21 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ürün eğitimini, Malezya IIUM Uluslararası İlişkiler, Ludwigsburg Filmakademie sinema tamamlandı. İsmail Hakkı Ürün, 1,95 metre boyunda, 84 kilo ve Koç burcudur.

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Kuruluş Osman dizisindeki performansı ile alkışları toplayan Zöhre yani Ayşegül Günay, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Ayşegül Günay Demir eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Ayşegül Günay, bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Alma Terziç-Sofia

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında “Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı. 2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.