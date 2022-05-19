Kuruluş Osman 94. bölüm izle tek parça | Kuruluş Osman son bölüm youtubeda izle | Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

Kuruluş Osman 94. bölüm izle tek parça | Sezon finali beklenen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm youtubeda izle...

Sezon finali beklenen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm youtubeda izle...

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Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

Yaz mevsiminin gelmesiyle dizilerin sezon finali tarihleri belli olmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Son bölümde neler yaşandı?

Nikola'nın hain planı

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Gündüz Bey ağır yaralanıyor

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Osman Bey tuzak kuruyor

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?