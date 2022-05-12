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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 93.bölüm izle | Atv Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle (93.bölüm) | Kuruluş Osman full HD yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 93.bölüm izle | Atv Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle (93.bölüm) | Kuruluş Osman full HD yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 93.bölüm izle | Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Kuruluş Osman dizisi merak ve heyecanla takip ediliyor. Dizinin son bölümü 'Kuruluş Osman’da fetih vakti!' başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? 93. bölümde nefesler tutuldu. Yeni bölüm youtubeda yayınlandı mı? Atv Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...

8 Saat Önce
2022-05-12 09:27:52
Kuruluş Osman 93.bölüm izle | Atv Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle (93.bölüm) | Kuruluş Osman full HD yeni bölüm izle

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Kuruluş Osman dizisi merak ve heyecanla takip ediliyor. Dizinin son bölümü "Kuruluş Osman'da fetih vakti!" başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? 93. bölümde nefesler tutuldu. Yeni bölüm youtubeda yayınlandı mı? Atv Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...

Kuruluş Osman 93.bölüm izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 93. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kuruluş Osman 93. bölüm özeti

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

Bir hafta bayram tatili merak uyandırdı!

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle Kuruluş Osman dizisi yayınlanmadı. Dizi 1 haftalık bayram tatilinin ardından 11 Mayıs Çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu.

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