Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman? Kasaba Doktoru sezon finali yapacak mı?

Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman? Yaz sezonunda mola vermesi beklenen Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin sevenleri sezon finali tarihini araştırıyor. Peki Kasaba Doktoru sezon finali yapacak mı? Yazın Kasaba Doktoru dizisi devam mı edecek? İşte detaylar...