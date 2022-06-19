Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman? Kasaba Doktoru sezon finali yapacak mı?
Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman? Yaz sezonunda mola vermesi beklenen Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin sevenleri sezon finali tarihini araştırıyor. Peki Kasaba Doktoru sezon finali yapacak mı? Yazın Kasaba Doktoru dizisi devam mı edecek? İşte detaylar...
2022-06-19 21:58:10
Yaz sezonunda mola vermesi beklenen Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin sevenleri sezon finali tarihini araştırıyor. Peki Kasaba Doktoru sezon finali yapacak mı? Yazın Kasaba Doktoru dizisi devam mı edecek? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman?
Kasaba Doktoru dizisinin şimdiye kadar sezon finali yapması bekleniyordu. Diğer dizilere göre geç bir başlangıç yapan dizi, senaryosunu oturtmayı başardı.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kasaba Doktoru dizisinin 13. bölümde sezon finali yapması bekleniyor.
Kasaba Doktoru dizisinin yönetmeni kim?
Kasaba Doktoru dizisinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlendi. Dizinin senaryosunu ise; İlker Arslan, Barış Erdoğan ve Rahşan Çiğdem İnan yazıyor.
Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?
Kasaba Doktoru dizisi ilk bölümünden bu yana çok sevildi. Dizi, Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştı
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