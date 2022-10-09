Kasaba Doktoru 19. bölüm izle | TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle

Kasaba Doktoru 19. bölüm izle | Yayınlanan son bölümüyle ilgi toplayan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü için link araştırmaya başlandı. Dizinin son bölümünde neler oldu? Soruların yanıtları için TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle!

Kasaba Doktoru 19. bölüm izle | Yayınlanan son bölümüyle ilgi toplayan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü için link araştırmaya başlandı. Dizinin son bölümünde neler oldu? Soruların yanıtları için TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle!

Kasaba Doktoru 19. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'nun 19. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın'ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer. Hastaneye gelen bir vaka Mine'nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirecektir. Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep'in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan'dan yardım istemekte bulur. Yalçın, Neslihan'ın Erol'a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan'ın varlığını tehlikeye sokar.