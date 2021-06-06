Kardeşlerim Oyuncuları Kimler,Yaşları Kaç? Kardeşlerim Dizisi

ATV Ekranlarında yer alan Kardeşlerim dizisi, son zamanlarda en çok araştırılan ve merak edilen dizilerden arasında yer almakta.

İzleyicileri tarafından merak ve ilgi ile izlenen bu dizinin oyuncuları gündemde.ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sizler için Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Kardeşlerim dizi oyuncuları kimler?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kardeşlerim konusu ne? İşte tüm detaylar…

Kardeşlerim Dizisi Konusu Nedir?

ATV Ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi konusu nedir?Dizinin konusuKadir, Ömer, Asiye ve Emel karakterleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeştir.Meydana gelen bazı talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Yapayalnız kalan bu dört kardeş birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştır. Fakat yaşananlara sebep olan Akif Atakul, bu dört kardeş için sahip olduğu kolejin kapılarını açarlar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu hayat, dört kardeşe hem zor hem de eğlenceli anlar yaşatmakta. Bu yeni hayatta ki zorluklara karşından kardeşlerden en büyüğü olan Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için çaba sarf etmekte.

Su Burcu Yazgı Coşkun–Asiye Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul'da dünyaya geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun ilk oyunculuk kariyerine 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır.

Ekranlarda bir süre çocuk rollerinde yer aldı. Birçok film ve dizide yer alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni toplayan Su Burcu Yazgı şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandırıyor.

Yiğit Koçak–Ömer Eren

Bilal Yiğit Koçak, 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Bilal Yiğit Koçak ilk olarak internet dünyasında Vine Fenomeni olarak tanındı. Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde sürdürmektedir. Günümüzde ise Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat vermekte.

Celil Nalçakan- Akif Atakul

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Celil Nalçakan

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Celil Nalçakan,2006 yılından bu yana oyunculuk yapmaktadır. Birçok dizi ve filmde yer alan Celil Nalçakan; Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, İntikam, Galip Derviş, Poyraz Karayel ve Kırmızı Oda gibi pek çok dizide yer almıştır.

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978 yılında İzmir'de doğdu. Ahu Yağtu ilk olarak 14 yaşında da model olma kararı alıp İstanbul'a taşınmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan Ahu Yağtu, program sunuculuğu da yaptı. Yer aldığı dizi ve filmler; Savcının Karısı, Komiser Nevzat, Aşk ve Ceza ve Kavak Yelleri gibi dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2011 yılında da Bir Avuç Deniz isimli sinema filminde yer almıştır.

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren

Fadik Sevin Atasoy 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Fadik Sevin Atasoy ilk olarak 4 yaşında tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra en iyi oyuncu ödülü kazandı.

TRT Çocuk'ta programlar sundu. Birçok dizi ve filmde yer aldı. Bunlar; Dudaktan Kalbe, Beyaz Melek, O Şimdi Mahkûm, Kısmet, Ah Be İstanbul, Serseri Aşıklar, Bizim Evin Halleri dizi filmlerinde rol aldı.

Halit Özgür Sarı- Kadir Eren

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Halit Özgür Sarı eğitimini,

Bilgi Üniversitesi ekonomi Bölümünde tamamladı. Halit Özgür Sarı oyuncu olmanın yanı sıra aynı zamandabir fotomodeldir. Birçok dizi ve filmde yer alan Sarı; Kırmızı Oda, Şampiyon ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde dikkatleri toplamıştır.

Onur Seyit Yaran-Doruk

Onur Seyit Yaran, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünde tamamladı. Oyunculuk sektöründe yeni olan Onur Seyit Yaran, 3 yıldır düzenli olarak dizilerde oyunculuk yapmaktadır. İlk oyunculuk deneyimini Kalk Gidelim dizisi ile yaşadı. Ardından Vuslat isimli dizide Enes karakteri ile ekranlara gelmiştir. Günümüzde ise Kardeşlerim dizisinde Doruk karakteri ile gönüller fethetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.